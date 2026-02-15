«Наполи» — «Рома»: прогноз Александра Мостового

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой дал прогноз на игру «Наполи» — «Рома».

Ставка: «Наполи» победит за 2.53.

«Наполи» совсем недавно вылетел из Кубка, поэтому, конечно, это очень сильная пощёчина для команды — вылететь всегда неприятно, тем более когда рассчитывали пройти дальше. Теперь остаётся только чемпионат, и вся концентрация будет именно на нём. В таблице плотная гонка, очки терять нельзя, потому что каждый тур может многое поменять.

«Рома», может быть, чуть-чуть подотстала, но это команда, которая умеет играть прагматично и терпеть. Они не всегда выглядят ярко, но могут навязать борьбу и ждать свой шанс. Такие матчи они любят: закрыться, перетерпеть и уколоть в нужный момент. Однако «Наполи» играет дома, а на своём поле они стараются действовать активнее и увереннее, больше владеть мячом и создавать давление.

Если «Наполи» хотят реабилитироваться за вылет из Кубка и остаться в гонке, то обязаны обыгрывать «Рому». Смогут ли они это сделать — большой вопрос. Потому что эмоции после такого поражения могут и помочь, и помешать. Но небольшое преимущество я им всё-таки отдаю. Думаю, что будет упорная игра, где многое решит реализация моментов, и всё-таки счёт будет где-то 2:1 в пользу «Наполи», — отметил Мостовой.