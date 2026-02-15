«Бенфика» — «Реал» Мадрид: коэффициенты на матч Лиги чемпионов
Поделиться
17 февраля состоится первый матч стыкового раунда Лиги чемпионов «Бенфика» — «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.
Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.93.
Победа «Бенфики» оценивается коэффициентом 3.82. Ничейный исход можно найти в линии за 3.92.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.42, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.
Комментарии
- 15 февраля 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:43
- 14 февраля 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:04
-
07:14
-
05:22
- 13 февраля 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:00