«Бенфика» — «Реал» Мадрид: коэффициенты на матч Лиги чемпионов

17 февраля состоится первый матч стыкового раунда Лиги чемпионов «Бенфика» — «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.93.

Победа «Бенфики» оценивается коэффициентом 3.82. Ничейный исход можно найти в линии за 3.92.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.42, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.