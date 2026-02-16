«Адмирал» — «Амур»: стал известен фаворит матча во Владивостоке
16 февраля во Владивостоке «Адмирал» примет «Амур». Стартовое вбрасывание запланировано на 12:30 мск. Это будет шестая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Адмирала» в основное время предлагается с коэффициентом 2.35, в то время как победа «Амура» оценивается в 2.80. Ничья и овертайм идут за 3.90.
Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.67, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.25. Гол на первой минуте идёт за 11.5.
