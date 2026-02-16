«Адмирал» — «Амур»: прогноз на матч КХЛ

Прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Амур» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Амур» победит с нулевой форой за 2.12.

С учётом игр в запасе кое-какие шансы на плей-офф у «Амура» остаются. Календарь заботливо подкинул выезд по маршруту Владивосток — Новосибирск. Набирай максимальные четыре очка — и интрига сохранена, борьба продолжится. Даже с учётом того, что турне продолжится в Магнитогорске и Омске, где поживиться будет крайне сложно.

Беда в том, что у хабаровчан с дальневосточным дерби в последнее время не ладится. На своём льду победы случаются, а вот на выезде предыдущий успех датирован декабрём 2023 года, причём в овертайме. В основное время не выигрывали с января 2023 года, на протяжении девяти встреч. Прямо скажем, цифры выглядят угрожающе.

И всё же рискнём. Принципиальный соперник, разгар борьбы за плей-офф, лишённый турнирной мотивации «Адмирал». Если не брать очки в таких условиях, поводов для оправданий не будет. Заиграем победу хабаровчан с нулевой форой за 2.12. В случае ничьей по итогам основного времени произойдёт возврат. Клуб из Владивостока обязательно постарается подложить свинью, однако с проявлением характера у гостей в последнее время дела обстоят недурно.