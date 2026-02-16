Стали известны шансы «Барселоны» победить «Жирону» и сохранить лидерство в Ла Лиге

16 февраля в матче 24-го тура чемпионата Испании встретятся «Жирона» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.49.

Победа «Жироны» оценивается коэффициентом 5.80. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.34. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.47.