Назван фаворит матча КХЛ СКА — «Салават Юлаев»
16 февраля в Санкт-Петербурге СКА примет «Салават Юлаев». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет вторая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.05, в то время как победа «Салавата Юлаева» оценивается в 3.22. Ничья и овертайм идут за 4.20.
Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.81, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.05. Гол на первой минуте идёт за 11.0.
