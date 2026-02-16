«Жирона» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Жирона» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» и ТМ 4.5 за 2.01.

«Ещё одно дерби в этом туре — каталонское. «Жирона» сыграет против «Барселоны». Здесь в хорошие времена вроде бы всё должно быть предельно понятно и четко. «Барса» играет последней — в понедельник. Мадридцы победили, «блаугране» ничего не останется другого, кроме как «Жирону» побеждать. Но после 0:4 в Мадриде от «Атлетико» ещё одна выездная игра, пусть и недалеко ехать, это очень-очень непросто. И сложно здесь прогнозировать матч.

Есть травмы у сине-гранатовых, серьёзные травмы у Педри и Рафиньи, которые чуть сужают возможности Флика. Но «Барселона» должна правильно отреагировать на эти 0:4. Дальше уже надо ждать ответный матч с «Атлетико», а там устраивать какой-то суперперформанс, суперкамбэк. Но это впереди.

Сейчас же у «Барсы» на повестке дня «Жирона», которая в последних трёх турах не побеждает. Два ничейных результата у неё. Была близка «Жирона» к победе в Севилье в предыдущем туре, но пропустила в компенсированное время. В общем, чуть-чуть «Жирона» исправила своё положение. Долгое время команда шла вообще внизу. Но вот была хорошая победная серия. Ванат и Цыганков здорово, конечно, выделяются в «Жироне», по-прежнему в строю Витсель.

Однако «Барса» есть «Барса». Жалко, что не сыграет тер Штеген, который пришёл в аренду в «Жирону», он сразу же получил травму. Такая дополнительная подоплёка у этого матча могла быть, но что есть, то есть.

Думаю, что «блауграна» всё равно должна правильно отреагировать на поражение от «Атлетико» в Кубке. Мой прогноз — победа «Барселоны» и тотал меньше 4.5 за 2.01. «Жирона» в последних матчах играет исключительно «низы», вряд ли здесь какой-то сверхрезультативный футбол должен быть. После четырёх пропущенных «Барселона» должна повнимательнее сыграть всё-таки в обороне», — приводит слова Генича «РБ Спорт».