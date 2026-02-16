«Жирона» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч Ла Лиги

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Ла Лиги «Жирона» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.95.

«Жестокое поражение «Барселона» потерпела от «Атлетико» в Кубке Испании. Я предполагал, что будет много забитых мячей, но такой счёт сильно удивил. Да, «Атлетико» был прекрасен, дома он очень опасен, но это был не день «Барсы». Надо переключиться на чемпионат и правильно отреагировать.

«Жирона» не так опасна, как два года назад, когда стала настоящим открытием, долго лидировала. После ухода ряда футболистов тяжёлые времена наступили, перестройка идёт. Здесь главное для клуба — остаться в высшем дивизионе. Четыре очка отделяют от зоны вылета. Мало забивают, мало пропускают в последнее время. В таком состоянии со злой «Барсой» будет тяжело.

Думаю, «Барселона» может и крупно выиграть. Никакой расслабленности она точно не допустит. После четырёх пропущенных мячей сыграет собраннее сзади. Поставлю на победу «Барсы» с форой (-1.5). Но, повторюсь, здесь и 3:0, и 4:0 может быть», — приводит слова Титова «РБ Спорт».