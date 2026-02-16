Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Жирона» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч Ла Лиги

«Жирона» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч Ла Лиги
Комментарии

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Ла Лиги «Жирона» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.95.

Испания — Примера . 24-й тур
16 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Жестокое поражение «Барселона» потерпела от «Атлетико» в Кубке Испании. Я предполагал, что будет много забитых мячей, но такой счёт сильно удивил. Да, «Атлетико» был прекрасен, дома он очень опасен, но это был не день «Барсы». Надо переключиться на чемпионат и правильно отреагировать.

«Жирона» не так опасна, как два года назад, когда стала настоящим открытием, долго лидировала. После ухода ряда футболистов тяжёлые времена наступили, перестройка идёт. Здесь главное для клуба — остаться в высшем дивизионе. Четыре очка отделяют от зоны вылета. Мало забивают, мало пропускают в последнее время. В таком состоянии со злой «Барсой» будет тяжело.

Думаю, «Барселона» может и крупно выиграть. Никакой расслабленности она точно не допустит. После четырёх пропущенных мячей сыграет собраннее сзади. Поставлю на победу «Барсы» с форой (-1.5). Но, повторюсь, здесь и 3:0, и 4:0 может быть», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Жирона» — «Барселона». Без тер Штегена нет шансов
«Жирона» — «Барселона». Без тер Штегена нет шансов
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android