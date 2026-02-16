СКА — «Салават Юлаев»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Салават Юлаев».

Ставка: ТБ 5 за 1.95.

«Уфимцы довели свою победную серию до шести матчей, а в последней встрече обыграли «Металлург» по буллитам, причём игра получилась очень захватывающей. «Салават» повёл в счёте, потом пропустил две шайбы, но снова повёл благодаря двум голам Девина Броссо с передач Евгения Кузнецова. Магнитогорцы всё-таки смогли перевести игру в овертайм благодаря голу Романа Канцерова, но в серии буллитов победный бросок нанёс Шелдон Ремпал.

У СКА также очень удачная серия — армейцы выиграли четыре встречи подряд, причём забросили в них аж 17 шайб. Особенно ярко выглядит тройка, в которой тренерский штаб Игоря Ларионова объединил опытного Марата Хайруллина и молодых Матвея Короткого и Матвея Полякова. Порой кажется, что они просто летают по льду, а остановить их невозможно.

Интригу вызывает и возвращение Евгения Кузнецова в Санкт-Петербург — в прошлом сезоне он был главной звездой армейцев, но не оправдал надежд. За межсезонье в СКА многое изменилось, но интересно будет посмотреть, как примут яркого нападающего в городе на Неве. В последних матчах Кузнецов набрал отличную форму. Обе команды в последнее время играют результативно, так что от предстоящей встречи жду как минимум пяти заброшенных шайб», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».