«Жирона» — «Барселона»: прогноз Семёна Зигаева на встречу чемпионата Испании

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Жирона» — «Барселона».

Ставка: обе забьют и ТБ 3.5 за 2.25.

«Жирона» здорово стартовала в 2026 году, в трёх первых матчах после небольшой зимней паузы она одержала три победы. Сначала команда Мичела Санчеса обыграла «Мальорку» на выезде, затем дома одолела «Осасуну», а затем вновь в гостях забрала три очка у «Эспаньола». Эти успехи позволили «Жироне» догнать по количеству набранных очков «Эльче», который замыкал восьмёрку сильнейших. Однако затем наступил очередной спад, в следующих трёх турах команда из Каталонии набрала всего два очка, но что важно — играла она с прямыми конкурентами.

«Барселона» на этой неделе играла в Мадриде в первом полуфинальном матче Кубка Короля с «Атлетико». Каталонцы провалили первый тайм, пропустив аж целых четыре мяча от коллектива Диего Симеоне. Во втором тайме «Барса» забила, однако мяч после просмотра VAR, который длился семь минут, отменили, а в конце встречи ещё и лишились Эрика Гарсии, получившего прямую красную карточку. После катастрофы в столице Испании представители «Барселоны» были недовольны судейством и требовали справедливости. В любом случае у команды Ханси Флика будет шанс на чудо в ответной игре дома в начале марта.

А пока «Барсе» надо сосредоточиться на чемпионате Испании, мадридский «Реал» свой матч 24-го тура уже выиграл и вышел на первую строчку, но имея на игру больше. Теперь, чтобы вернуть себе лидерство, команде Флика нужна только победа. В первом круге «Жирона» упустила ничью в компенсированное время, когда отличился Араухо, вот и сейчас я верю в успех гостей, однако вряд ли он будет лёгким», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».