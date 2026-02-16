«Адмирал» — «Амур»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Амур».

Ставка: победа «Амура» за 2.51.

«Шестое дальневосточное дерби в этом регулярном чемпионате КХЛ. Оно и последнее. Пока что в пяти предыдущих четырежды одерживали победу хозяева, при этом хабаровчане ни разу не обыгрывали соперника из Владивостока на чужой площадке. «Амур» проиграл трижды подряд и стоит на грани окончания борьбы за попадание в плей-офф. «Адмирал» шансы на продолжение сезона уже потерял, в деле осталась только математика.

При этом у Владивостока всего одна победа при новом главном тренере Олеге Браташе. Ещё «Адмирал» идёт на серии из пяти поражений, но иногда всё-таки набирает очки за пределами основного времени. «Адмирал» способен прервать неудачную полосу, но вряд ли это даст какие-то долгосрочные перспективы с точки зрения результата даже до конца нынешнего чемпионата. Для «Амура» успех важнее, но ведь хоккеистам из Владивостока тоже хочется соседу и принципиальному сопернику утяжелить существование в контексте борьбы за выход в плей-офф.

В этом матче вариантов исхода много, но всё же ответственность за результат и мотивация могут вместе обеспечить победу. «Адмирал» будет всё время где-то близко к «Амуру» по ходу матча. Возможно, даже будет вести в счёте. Но победит «Амур», он гонится за новосибирской «Сибирью», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».