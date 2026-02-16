«Жирона» — «Барселона»: прогноз Михаила Моссаковского на встречу Примеры

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Жирона» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» по угловым с форой (-2) за 1.67.

«После мадридского кошмара в Кубке «Барселона» отправляется в гости к «Жироне» в Ла Лиге. Это, безусловно, будет матч искупления и попытка реабилитироваться. Думаю, «Барса» постарается сыграть не просто на победу, а на уверенный результат. В отличие от «Атлетико», которому предстоит дополнительный раунд Лиги чемпионов с «Брюгге», каталонцам не нужно распределять силы — они попали в топ-8 турнира и могут сосредоточиться на чемпионате. Мы уже видели, как ротация повлияла на «Атлетико», когда случилось неожиданное поражение от «Райо Вальекано».

У «Барселоны» есть возможность сыграть сильнейшим составом против «Жироны», и основания полагать, что команда победит, действительно есть. Можно рассмотреть победу с форой (-1.5), то есть в два мяча. Однако нынешняя «Барселона». способна неприятно удивлять, и пример тому — кубковая игра в Мадриде. Я не сомневаюсь, что «Барса» выиграет, но допускаю, что матч может сложиться не так просто. Тем более стоит учитывать, что «Жирона» в 2026 году пока не проигрывала с разницей в два мяча и в целом выглядит лучше, чем в первой части сезона. Поэтому от ставки на уверенную победу гостей я бы воздержался. Вместо этого предлагаю обратить внимание на другой показатель, который может отразить уровень мотивации «Барселоны».

Речь об угловых. Для «Барселоны» это типичная история — большое количество атак, ударов и, как следствие, стандартов. Я ожидаю много моментов и давления, а значит — победу гостей по угловым. Рассматриваю вариант с форой (-2). В последних шести встречах «Барселона», включая крупное поражение от «Атлетико» в Кубке, пробивала такую фору, имея преимущество минимум в три угловых. Так было и в матче первого круга с «Жироной». Думаю, и здесь «Барса» выиграет по этому показателю и закроет эту фору. Если хочется большего риска и коэффициента — можно взять (-3), но для меня оптимальный вариант — фора (-2) по угловым», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».