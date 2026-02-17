«Бенфика» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Бенфика» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» за 1.97.

«Мы все прекрасно помним, что было в последнем туре, когда «Реал» сгорел в гостях у «Бенфики», и с тем самым голом Трубина португальцы буквально запрыгнули в плей-офф. Тот «Реал», конечно, был чудовищный: отвратительная игра. Арбелоа признался, что команда уступала практически во всём: в движении, в подборах, в желании и мотивации.

Кажется, что сейчас мадридский «Реал» что-то нащупал. Без Килиана Мбаппе «Реал» выиграл 5:1 у «Бетиса» и 4:1 у «Реала Сосьедад». Я не говорю, что без Мбаппе команда играет лучше — он супербомбардир и яркий футболист, который должен восстановиться к этой встрече. Возможно, тогда чуть померкнет Винисиус или акцент снова сместится на француза, но Арбелоа обязан что-то придумать против Моуринью.

«Реал» объективно сильнее «Бенфики» и помнит то болезненное поражение. Сейчас «Бенфика» при Моуринью выглядит крепкой и содержательной, особенно дома. В Португалии борьбы за чемпионство уже нет — «Порту» оторвался далеко, а «Спортинг» очень хорош. «Реалу» же просто надо показать, что его по-прежнему должны бояться и уважать.

Я под впечатлением от игры мадридцев с «Реалом Сосьедад». Чтобы обыграть «Бенфику» на её поле, надо быть в полном порядке. Думаю, Арбелоа подготовил для этой встречи что-то интересное. Коэффициент на победу мадридского «Реала» в первом стыковом матче — 1.97. Не буду придумывать комбо, просто предлагаю рассмотреть чистую победу гостей», — приводит слова Генича «РБ Спорт».