«Монако» — «ПСЖ»: прогноз Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Монте-Карло

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Монако» — «ПСЖ».

Ставка: ничья или победа «ПСЖ» в один мяч за 2.00.

«Французское дерби двух принципиальных соперников. К сожалению для «ПСЖ», «Монако» сейчас не такой опасный, как было раньше, потому что у них неважно идут дела и в чемпионате, и в целом по сезону. Нет той стабильности и уверенности, которая раньше позволяла навязывать борьбу на равных. Команда временами смотрится неплохо, но потом сразу же следует спад, и это сразу бьет по результату.

Но, опять же, говорим про плей-офф, а здесь уже не до шуток. Может произойти все, что угодно. Кстати, последний тур это показал — «ПСЖ» проиграл на выезде, и это еще раз доказывает, что расслабляться нельзя. В таких матчах все играют от ножа, на максимальной концентрации, потому что цена ошибки слишком высока. Любая потеря может стоить очень дорого, и даже один эпизод способен переломить игру. Поэтому я и не жду, что кто-то выйдет и просто спокойно заберёт матч.

Я бы не сказал, что «ПСЖ» выиграет уверенно. Думаю, что игра получится напряженной, с моментами у обеих сторон, где многое решит реализация. «Монако» дома может зацепиться за свой шанс, где-то потерпеть и ответить. Возможен вариант с 1:1, если они сумеют использовать свой момент. Но если класс и индивидуальное мастерство сыграют роль, то счет будет 1:2 в пользу «ПСЖ». Так что, здесь возможна либо ничья, либо минимальная победа гостей», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».