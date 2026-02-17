Скидки
«Монако» — «ПСЖ»: прогноз Анатолия Катрича на игру стыкового раунда Лиги чемпионов

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Монако» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» за 1.55.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Несмотря на недавнее поражение парижан в Ренне и победу «Монако» в очной встрече чемпионата Франции, в плей-офф Лиги чемпионов действуют совсем другие законы. «ПСЖ» выглядит системно и стабильно в еврокубках. «Монако» же подходит к матчу с серией нестабильных результатов и кадровыми потерями в обороне. Гости имеют колоссальное преимущество в индивидуальном мастерстве в финальной трети, и даже глубокая оборона монегасков рано или поздно будет вскрыта.

Луис Энрике умеет настраивать команду на решающие матчи, а выездная статистика «ПСЖ» в Лиге чемпионов слишком убедительна, чтобы в неё не верить. Думаю, что класс и опыт возьмут верх в предстоящем матче», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

