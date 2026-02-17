«Монако» — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Монако» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» за 1.65.

«Французская мононациональная пара в стыковых играх: «Пари-Сен-Жермен» на выезде сыграет против «Монако». В ноябре команды встречались в чемпионате, и тогда «Монако» одержал победу со счётом 1:0. Но после этого прям как отрезало. «Монако» вообще не знал, что делать, куда бежать, кого держать, поэтому потерпел несколько поражений подряд. И вообще, в чемпионате у «Монако» дела складывались не лучшим образом. Но вот в последних четырёх играх «Монако» не проигрывает: 0:0 было в выездных матчах с «Гавром» и «Ниццей», а дома выиграли у «Ренна» и «Нанта».

Но Париж есть Париж. Плюс у «Монако» достаточно большое количество травм сейчас. Травмирован Аклиуш. Не знаю, будет ли он готов сыграть в этом матче или нет. Но «ПСЖ» в любом случае просто сильнее, чем «Монако». И, конечно, парижане помнят это поражение на «Луи II» в ноябре, поэтому постараются здесь, может быть, и в первом матче для себя всё решить.

Команды прекрасно друг друга знают, поэтому никаких сюрпризов не будет. Просто по уровню игры сейчас «ПСЖ» заметно превосходит соперника, даже несмотря на пятничное поражение от «Ренна». Я думаю, что «ПСЖ» на Лигу чемпионов соберётся, сыграет как надо. Несмотря на последнюю неудачу, Париж всё равно сильнее, чем «Монако». Мой прогноз — победа «ПСЖ» за 1.65», — приводит слова Генича «РБ Спорт».