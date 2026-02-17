«Боруссия» Д — «Аталанта»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов 17 февраля

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Аталанта».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.07.

«Дортмундская «Боруссия» у себя дома будет играть против «Аталанты». «Боруссия» хороша в чемпионате — в последнем туре выиграла со счётом 4:0 дома. И вообще, дома «Боруссия» действительно очень мощно и очень ярко выглядит. Много разговоров о том, что у Ковача там какие-то есть проблемы с некоторыми футболистами, косо друг на друга смотрят, но на результатах в Бундеслиге это не сильно отражается. А вот в Лиге чемпионов «Боруссия» перед плей-офф не выиграла 3 матча подряд. Дома сыграла вничью с «Буде-Глимт», а потом в двух матчах подряд «Боруссия» ничего не забила — получила по 0:2 от «Тоттенхэма» на выезде и от «Интера» дома.

Тем не менее «Боруссия» в плей-офф, и в стыковом матче она сыграет с «Аталантой», которая в последнем туре как раз-таки очень красиво обыграла «Лацио» в Риме 2:0, причем обыграла абсолютно по делу.

В этом противостоянии есть несомненные плюсы у тех и у других. Команды не часто между собой в истории встречались. У «Аталанты», конечно, может сказаться отсутствие Лукмана, ушедшего в «Атлетико», и травмированного Де Кетеларе. Если говорить по игре, ну, вряд ли «Боруссия» на сей раз снова не забьет дома. У «Аталанты» же есть козыри, за счет которых можно в атаке что-то реализовать.

Вроде напрашивается «обе забьют». Но я выберу свой любимый вариант на эту встречу. Мне кажется, с обороной «Аталанты», достаточно надежной в последних матчах, не должно быть много голов, точно не больше трёх. «Аталанта» редко в чемпионате Италии вообще пропускает. Но и меньше двух в этой игре вряд ли может быть. Дортмунд дома обычно много забивает. Поэтому «2-3 гола в матче» за 2,07 — мой прогноз на матч», — приводит слова Генича «РБ Спорт».