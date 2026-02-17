«Боруссия» Д — «Аталанта»: прогноз Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Германии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Боруссия» Д — «Аталанта».

Ставка: ничья за 3.71.

«Всё, началась Лига чемпионов, плей-офф. Здесь уже не до смеха, я бы так сказал. Поэтому, конечно, игры на вылет, и цена ошибки становится совсем другой. Одно неудачное действие — и весь расклад может перевернуться. Будет непросто многим командам, потому что давление в таких матчах совсем иное, чем в общем этапе. Тут уже не спрячешься за длинную дистанцию, тут надо терпеть и держать уровень прямо сейчас.

Но сюрпризы тоже будут однозначно, потому что прошлый розыгрыш это показал. В плей-офф всегда находятся команды, которые способны удивить: сыграть смелее, чем от них ждут, или, наоборот, максимально прагматично. Поэтому в матче «Боруссия» Дортмунд — «Аталанта» для меня нет явного фаворита. Обе команды любят атаковать, могут пропустить и способны забить в любой момент. У «Боруссии» бывает, что дома они добавляют, а «Аталанта» умеет ловить соперника на ошибках и быстро наказывать.

Здесь нет фаворита. Скорее всего, может получиться результативная ничья. Потому что по стилю это команды, которые не будут весь матч сидеть низко, а всё равно будут искать моменты впереди. Максимум в один мяч, может, кто-то и выиграет, если реализует свои шансы и сыграет чуть аккуратнее сзади. Но я всё-таки больше склоняюсь к такому счёту, как 2:2, потому что здесь примерно равные по силе команды», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».