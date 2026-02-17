«Галатасарай» — «Ювентус»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Турции

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Галатасарай» — «Ювентус».

Ставка: тотал меньше 4.5 карточки за 2.18.

«Лига чемпионов, первые стыковые матчи 1/16 финала. И с ноги открываем дверь в Стамбул. «Галатасарай» будет принимать «Ювентус». Понятно, что в чемпионате Турции «Галатасарай» сейчас в полном порядке и выносит абсолютно всех. В последних матчах «Галатасарай» выигрывает 3:1, 4:0, 3:0, 5:1. Но это чемпионат Турции. В Лиге чемпионов, конечно, другой расклад.

«Ювентус» с приходом Спаллетти очень приличный уровень игры демонстрирует, но, правда, в последних двух играх, забивая по 2 мяча, он выиграть не может. Сначала сыграли вничью с «Лацио» — 2:2, а сейчас проиграли в очень ярком и драматичном матче «Интеру» (2:3), играя в меньшинстве.

Что тут можно сказать про эту встречу? С точки зрения прогноза — очень сложная игра. Вроде «Галатасарай», играющий дома, может прибить абсолютно любого соперника. Обыграли у себя «Ливерпуль», не проиграли «Атлетико» Мадрид. Но вот, например, на выезде «Галатасарай» предстаёт совершенно другой командой.

Сейчас домашняя встреча. И обслуживает этот матч арбитр из Нидерландов Данни Маккели, опытный судья, большие матчи судил и прекрасно знает, как себя в них вести. Учитывая, что это первая игра, я думаю, здесь футболисты постараются максимально аккуратно действовать, чтобы избежать риска пропустить ответную встречу, которая во многом станет судьбоносной. Маккели не большой любитель раздавать жёлтые карточки в нынешней Лиге чемпионов, да и вообще по карьере. У него 5 матчей на групповой стадии, и ни в одном он не показал больше 4 жёлтых карточек. Он обслуживал и матч «Галатасарая» на выезде против «Монако», там 2 жёлтые карточки показал. 4 карточки показал в матче «Будё-Глимт» — «Ювентус», хотя игра была очень яркая, насыщенная, при этом все 4 карточки показал игрокам «Юве».

Я думаю, что и в этом матче Данни Маккели не захочет сильно разбрасываться предупреждениями. И, на мой взгляд, футболисты тоже не дадут серьёзного повода много карточек показать. Поэтому мой прогноз на матч — «тотал меньше 4.5 карточки». Коэффициент — 2.18», — приводит слова Генича «РБ Спорт».