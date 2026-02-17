Скидки
«Бенфика» — «Реал»: прогноз Романа Гутцайта на встречу Лиги чемпионов в Лиссабоне

«Бенфика» — «Реал»: прогноз Романа Гутцайта на встречу Лиги чемпионов в Лиссабоне
Комментарии

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Бенфика» — «Реал».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.89.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первый матч в плей-офф Лиги чемпионов: «Бенфика» будет принимать мадридский «Реал». Последняя встреча группового этапа между этими командами на этом же стадионе получилась сенсационной и по-настоящему яркой. Это новая глава их противостояния: Жозе Моуринью против Альваро Арбелоа — человека, который в своё время выступал за мадридский клуб.

Мадридский «Реал» провёл очень качественный матч против «Реала Сосьедад». Я, честно говоря, в своём прогнозе предполагал, что «Реал Сосьедад» не проиграет в первом тайме, но всё сложилось иначе. Мадридцы выиграли первый тайм со счётом 3:1, а итоговая победа получилась 4:1. Причём это было без Мбаппе и без Джуда Беллингема, что важно подчеркнуть. Хет-трик оформил Винисиус — и это отличная новость перед выездом в Португалию, потому что он не только активен, но и начал стабильно реализовывать свои моменты.

При этом «Бенфика» прекрасно понимает, что без забитого мяча ехать на ответную игру в Мадрид будет крайне сложно. Есть фактор «Сантьяго Бернабеу», есть уверенность «Реала» в собственных силах на своём поле, и в этом сезоне мы это уже не раз видели, даже когда игра команды не выглядела идеально выстроенной. Поэтому, на мой взгляд, «Бенфика» будет вынуждена рисковать.

А если одна команда рискует, а другая умеет пользоваться пространством, то голевые моменты неизбежны. Думаю, матч может получиться результативным. Обе команды смогут отличиться и на этом не остановятся. Полагаю, нас ждёт яркая игра команд Моуринью и Арбелоа», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

