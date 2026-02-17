Скидки
«Бенфика» — «Реал»: прогноз Михаила Моссаковского на игру плей-офф Лиги чемпионов

«Бенфика» — «Реал»: прогноз Михаила Моссаковского на игру плей-офф Лиги чемпионов
Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Реал».

Ставка: ТБ 8.5 углового за 1.70.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наконец стартует плей-офф Лиги чемпионов, и открывается он в том числе матчем «Бенфики» и мадридского «Реала». Для кого-то это вообще центральная афиша стадии — слишком ярким получился последний тур основного этапа. Победа «Бенфики» в два мяча, два удаления у «Реала», гол Трубина на последних минутах, который и вытащил команду в плей-офф. Но эти два предстоящих матча могут получиться совершенно другими — по эмоциям, содержанию и дисциплине. В прошлой игре было много желтых и красных, здесь картина может отличаться.

Если в целом посмотреть на первые матчи ранних стадий еврокубков, особенно в Лиге чемпионов с участием больших команд, часто там проходят низы по карточкам. Например, в прошлом розыгрыше на этой стадии в первых встречах в большинстве игр фиксировалось три желтые карточки или меньше, то есть классический тотал меньше 3.5. Однако конкретно в этой паре я бы на низ по карточкам не ставил. Слишком эмоциональной была последняя очная игра, плюс нынешние «Бенфика» и «Реал» способны устроить настоящий концерт и в плане дисциплины. По причине удалений у «Реала» не будет Асенсио и Родриго, а главная потеря — Беллингем, который еще не восстановился после травмы. У «Бенфики» же есть возвращения: Риос готов сыграть, участие Лукебакио под вопросом, но он может появиться на поле.

Содержательно я жду хороший матч. И если говорить о вариантах для ставки, я бы обратил внимание на угловые. Букмекеры опустили планку по тоталу, и сейчас верх можно играть уже с отметки 8.5. Для таких команд это невысокий порог. «Бенфика» в последних семи матчах меньше шести угловых не подавала. В игре с «Реалом» было 6:5, с «Ювентусом» — 7:4 в пользу португальцев. В матчах внутренних турниров цифры ещё выше, хотя и соперники там были слабее.

Поэтому девять угловых в сумме выглядят вполне достижимой отметкой. И «Бенфика», и «Реал» по этому показателю — команды верховые. Даже несмотря на то, что это первый матч плей-офф и осторожность возможна, не думаю, что хозяева закроются настолько, что лишат себя стандартов. Игра пройдет в Лиссабоне, и свою норму по угловым «Бенфика» должна выполнить. В сумме, на мой взгляд, команды доберутся до девяти корнеров», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

