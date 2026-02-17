Скидки
Швейцария — Италия: прогноз Владимира Гучека на матч Олимпиады-2026

Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Швейцария — Италия.

Ставка: победа Швейцарии и ТБ 6.5 за 1.88.

Олимпийские игры 2026 (м) . Квалификация
17 февраля 2026, вторник. 14:10 МСК
Швейцария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очевидно, что сборная Швейцария является фаворитом матча. В её победе, уверен, не сомневается никто, кроме преданных болельщиков итальянской дружины. Она закончит свой путь на данных Олимпийских играх, при этом проведя первые два матча на турнире вполне достойно. Но в третьем по-спортивному злые финны поставили итальянцев на то место, на котором они в хоккее и находятся.

А Швейцария — хоккейная страна, у неё впереди четвертьфинал олимпийского турнира, но сначала надо спокойно разобраться с Италией и почувствовать голевую феерию перед рандеву с Финляндией. Италия пропустила как раз от неё целых 11 шайб и вряд ли как-то сможет реабилитироваться за подобное перед своими болельщиками. Швейцария, скорее всего, не сможет повторить или приблизиться к достижению Финляндии, но точно выиграет уверенно и без особых трудностей.

Кроме победы Швейцарии легко прогнозируется и большое количество шайб, которые будут заброшены в этом противостоянии. Причём не думаю, что итальянцы уйдут с родного льда без голов, потому что уж очень хочется публике хотя бы немного порадоваться под конец. Швейцарцы наверняка всё закончат в первом периоде, но на удержание играть не будут. Зачем это делать, если можно спокойно порубиться в хоккей», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

