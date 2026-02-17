Скидки
Чехия — Дания: ставка Романа Габдрафикова на игру Олимпиады-2026

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч Чехия — Дания.

Ставка: победа Чехии с форой (-2) за 1.89.

Олимпийские игры 2026 (м) . Квалификация
17 февраля 2026, вторник. 18:40 МСК
Чехия
1-й период
0 : 0
Дания

«Плей-офф на Олимпиаде — это тот момент, когда шуточки заканчиваются. Один неудачный отрезок, одно лишнее удаление — и турнир может закончиться в этот же вечер. Поэтому здесь уже не про «вкатиться» и «поймать игру», а про максимум с первых смен: контроль, дисциплина и холодная голова.

Групповой этап при этом показал важную вещь: фавориты в целом забирают своё, но андердоги периодами цепляются за счёт и за темп. У Дании это видно по результатам — начали с 1:3 от Германии, затем получили 3:6 от США, но в последней игре сумели собраться и обыграли Латвию 4:2 — то есть команда умеет терпеть и пользоваться шансами, когда соперник даёт воздух.

У Чехии картинка более «ожидаемая» для статуса сильной сборной — 0:5 от Канады, победа 6:3 над Францией и поражение 3:4 в овертайме от Швейцарии. По качеству и подбору игроков Чехия явно выше, и главное — у неё есть глубина, чтобы добавлять по ходу матча и не зависеть от одного звена. На Олимпиаде с игроками НХЛ это особенно важно: класс чаще всего решает именно на дистанции 60 минут.

Чего я жду от матча? Дания постарается держаться через дисциплину и плотную игру, но Чехия должна забирать контроль и постепенно наказывать за каждую ошибку. В плей-офф логика простая: фавориту важно снять вопросы без нервной концовки и сделать разницу по счёту», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

