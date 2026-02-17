«Авангард» – «Ак Барс»: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ в Омске

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Авангард» – «Ак Барс».

Ставка: ТБ 5 за 1.75.

«Авангард» сильнее по составу. «Авангард» набрал хороший ход – 12 заброшенных шайб в последних двух матчах как минимум впечатляют. У «Ак Барса», наоборот, не всё в порядке как с эффективностью действий лидеров, так и с командным тонусом. Всего одна игра за последние 12 дней. Да и та против не блещущего сейчас «Торпедо». Да и в той казанцы довели дело до ничьей в основное время, пропустив трижды.

Всё это делает фаворитом отдельно взятой встречи хозяев. Тотал больше пяти голов будет пробит усилиями нападения «ястребов». Даже если подопечные Гатиятулина очень сильно постараются, идеально отобороняться у них вряд ли получится», — приводит слова Крикунова «ВсёПроСпорт».