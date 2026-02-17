Эксперты назвали шансы Аделии Петросян выиграть медаль на Олимпиаде-2026

Сегодня на Олимпиаде-2026 стартуют соревнования у женщин в фигурном катании. Здесь выступит одна из 13 россиян — Аделия Петросян. Букмекеры принимают ставки на её выступление.

Сделать ставку на то, что россиянка завоюет медаль, можно с коэффициентом 1.35. Это примерно 74% вероятности. Поставить на чемпионство Петросян предлагают за 3.20 (около 31%).

При этом аналитики практически уверены в том, что представительница России попадёт в топ-10 — коэффициент на такой исход 1.06 (приблизительно 94%). Поставить на то, что Аделия по итогам соревнований окажется в топ-5, можно за 1.22 (82%).

Главной претенденткой на медали букмекеры считают японку Кори Сакамото, на её победу предлагают коэффициент 1.90.