Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали шансы Аделии Петросян выиграть медаль на Олимпиаде-2026

Эксперты назвали шансы Аделии Петросян выиграть медаль на Олимпиаде-2026
Комментарии

Сегодня на Олимпиаде-2026 стартуют соревнования у женщин в фигурном катании. Здесь выступит одна из 13 россиян — Аделия Петросян. Букмекеры принимают ставки на её выступление.

Сделать ставку на то, что россиянка завоюет медаль, можно с коэффициентом 1.35. Это примерно 74% вероятности. Поставить на чемпионство Петросян предлагают за 3.20 (около 31%).

При этом аналитики практически уверены в том, что представительница России попадёт в топ-10 — коэффициент на такой исход 1.06 (приблизительно 94%). Поставить на то, что Аделия по итогам соревнований окажется в топ-5, можно за 1.22 (82%).

Главной претенденткой на медали букмекеры считают японку Кори Сакамото, на её победу предлагают коэффициент 1.90.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android