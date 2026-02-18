Названы шансы «Карабаха» победить «Ньюкасл» в Лиге чемпионов

18 февраля в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов встретятся «Карабах» и «Ньюкасл». Игра пройдёт на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ньюкасла» предлагается с коэффициентом 1.41.

Победа «Карабаха» оценивается коэффициентом 7.46. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.