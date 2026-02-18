Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы «Карабаха» победить «Ньюкасл» в Лиге чемпионов

Названы шансы «Карабаха» победить «Ньюкасл» в Лиге чемпионов
Комментарии

18 февраля в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов встретятся «Карабах» и «Ньюкасл». Игра пройдёт на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Материалы по теме
«Карабах» — «Ньюкасл». В Баку умеют портить настроение
«Карабах» — «Ньюкасл». В Баку умеют портить настроение

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ньюкасла» предлагается с коэффициентом 1.41.

Победа «Карабаха» оценивается коэффициентом 7.46. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Материалы по теме
«Брюгге» — «Атлетико». Симеоне не повторит ошибок «Барселоны»
«Брюгге» — «Атлетико». Симеоне не повторит ошибок «Барселоны»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android