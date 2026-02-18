«Карабах» — «Ньюкасл»: прогноз на матч в Баку

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Карабах» — «Ньюкасл» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Ньюкасл» постарается забрать мяч, растянуть оборону через ширину и не доводить дело до безумных разменов. Здесь важны не серии передач, а качество моментов. Если гости забьют первыми, матч почти наверняка сломается. В том смысле, что «Карабах» будет вынужден раскрываться. А уж на этой территории фаворит умеет разгуляться.

Если же быстрого гола не будет, игра станет вязкой. И всё равно больше похоже на минимальную победу англичан, чем на сенсацию. Слишком много у «Ньюкасла» вариантов дожать оппонента без особого риска. В последних матчах с разными соперниками команда была хороша даже на выезде.

Вот только «Ньюкасл» очень часто пропускает. Например, вынимал мяч из сетки своих ворот в трёх из четырёх последних матчей на общем этапе Лиги чемпионов, а также в четырёх последних встречах в английской Премьер-лиге. «Карабах», в свою очередь, портил настроение в Баку и «Копенгагену» (2:0), и «Челси» (2:2) и «Айнтрахту» (3:2). Заковырять голик «Ньюкаслу» тоже сможет. Пожалуй, ОЗ выглядит интересно.