Стали известны шансы «Атлетико» победить «Брюгге» в Лиге чемпионов

18 февраля состоится первый матч стыкового раунда Лиги чемпионов «Брюгге» — «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 1.89.

Победа «Брюгге» оценивается коэффициентом 3.93. Ничейный исход можно найти в линии за 3.92.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57.