«Брюгге» — «Атлетико» Мадрид: прогноз на матч Лиги чемпионов

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Атлетико» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.85.

Бельгийцы знают толк в игре вторым номером. На общем этапе, например, забили три мяча в ворота «Барселоны» (3:3), причём как раз в родных стенах. Грамотно обороняться, быстро переходить в атаку и создавать остроту со стандартов умеют. Действовать от себя получается гораздо хуже, самые печальные минуты в Лиге чемпионов случались именно при необходимости идти вперёд и что-то придумывать самостоятельно.

Есть подозрение, что во встрече с «Атлетико» этого не понадобится. Значит, рисунок игры окажется на руку хозяевам, что сулит мадридцам проблемы. Стабильности у них нет, а на чужом поле постоянно случается что-то плохое. Пожалуй, даже крепкий коэффициент 1.89 не соблазняет заиграть П2. Риск кажется слишком высоким.

Исходим из того, что «матрасников» вполне устроит ничья в Бельгии, а «Брюгге» хорошо понял свои слабые стороны на общем этапе. Проще говоря, форсировать и претендовать на контроль не станет. Что обещает довольно тягучий и закрытый футбол, при котором опасных моментов окажется немного.

От этого и предлагаем отталкиваться. На «обе забьют — нет» выставлен замечательный коэффициент 2.40, крепкий вариант для любителей рисковать. Если хотите подстраховаться на случай 1:1, заиграйте тотал меньше 2.5 гола за 2.36. Мы же предпочтём воспользоваться линией, позволяющей взять ТМ 3 мячей за крепкие 1.85.