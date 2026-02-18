Букмекеры определили фаворита матча Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Байер»

18 февраля состоится первый матч стыкового раунда Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Байер». Игра пройдёт на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Олимпиакоса» предлагается с коэффициентом 2.59.

Победа «Байера» оценивается коэффициентом 2.90. Ничейный исход можно найти в линии за 3.44.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.