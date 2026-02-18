Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры определили фаворита матча Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Байер»

Букмекеры определили фаворита матча Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Байер»
Комментарии

18 февраля состоится первый матч стыкового раунда Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Байер». Игра пройдёт на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Материалы по теме
«Олимпиакос» — «Байер». Реванш ещё надо заслужить
«Олимпиакос» — «Байер». Реванш ещё надо заслужить

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Олимпиакоса» предлагается с коэффициентом 2.59.

Победа «Байера» оценивается коэффициентом 2.90. Ничейный исход можно найти в линии за 3.44.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Материалы по теме
«Карабах» — «Ньюкасл». В Баку умеют портить настроение
«Карабах» — «Ньюкасл». В Баку умеют портить настроение
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android