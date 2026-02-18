Скидки
«Олимпиакос» — «Байер»: прогноз на матч 18 февраля
Комментарии

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Байер» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.90.

«Байер» Каспера Юльманна, по идее, должен быть с мячом и контролировать пространство, но в этом выездном матче новая недооценка соперника можно плохо кончиться. Надо быть внимательнее. И есть кадровый нюанс, который бьёт по устойчивости: клуб официально сообщал о повреждениях у Флеккена и Теллы, а Бен-Сегир в конце января выбыл на несколько недель. Вариативность снижается.

Именно поэтому реванш так запросто не дастся. Леверкузенцам выгодно не раздувать темп до хаотичных разменов моментами, а увести игру в рабочие 0:0 или 1:0 к перерыву, чтобы не кормить «Олимпиакос» эмоциями. Хозяевам, наоборот, важно заработать хотя бы небольшой задел перед ответкой в Германии.

Вообще, определить победителя довольно сложно. Даже букмекеры не так критичны в своих оценках. Мы бы не ждали большого количества голов и посмотрели в сторону тоталов. Базовый тотал меньше 2.5 мяча идёт с приятным коэффициентом.

