Букмекеры оценили шансы «Будё-Глимт» в матче Лиги чемпионов с «Интером»

Букмекеры оценили шансы «Будё-Глимт» в матче Лиги чемпионов с «Интером»
Комментарии

18 февраля состоится первый матч стыкового раунда Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Аспмюра» в Будё. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.72.

Победа «Будё-Глимт» оценивается коэффициентом 4.55. Ничейный исход можно найти в линии за 4.22.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.62, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.51.

