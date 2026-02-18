Скидки
«Будё-Глимт» — «Интер»: прогноз на матч в Норвегии

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Интер» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: ИТБ 1 гола «Будё-Глимт» за 1.78.

«Интер», естественно, явный фаворит. Лидирует с запасом в чемпионате Италии, имеет фору в классе игроков, едва ли допустит недооценку после 7-го и 8-го туров. Беда с большими матчами никуда не делась: подопечные Кристиана Киву ловко убирают с пути середняков с аутсайдерами, но страдают с грандами. Потому и остались вне топ-8 в Лиге чемпионов.

Другое дело, что чемпион Норвегии находится между указанными категориями. Середняк по именам, большой клуб по стилю и уверенности в собственных силах. Напора, агрессии и искусственного газона может оказаться достаточно как минимум для ничьей. Ведь она, вероятно, устроит и итальянцев. Не наломать дров в гостях, а уж дома вопрос закроем.

В общем, если воспринимаете ставки как развлечение на маленькие суммы, рассмотрите лобовую ничью с дивным коэффициентом 4.22. Вариант попроще — ИТБ 1 гола «Будё-Глимт» за 1.78. Норвежцы на своём поле загоняют любого, а «Интер» позволяет в своей штрафной не так уж мало. Возрастному составу будет трудно выдерживать агрессивный футбол все 90 минут.

