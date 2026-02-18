Скидки
Канада — Чехия: прогноз Владимира Гучека на матч 1/4 финала Олимпиады-2026

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Канада — Чехия.

Ставка: победа Канады и ТМ 5.5 за 2.80.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Канада
Не начался
Чехия
«Канадцы хорошо отдохнули после группового этапа. Правда, во время него они не особо утруждались, просто и играючи одолевая своих оппонентов. Канадцы, очевидно, являются главными фаворитами олимпийского турнира, как и любого другого чемпионата с участием сильнейших хоккейных сборных. С чехами подопечные Джона Купера уже встречались как раз на групповом этапе и просто переехали соперника со счётом 5:0.

Коллектив из Европы был невзрачной копией себя на групповом этапе, одолев только скромных французов, пропустив при этом от них трижды. В первом раунде плей-офф Чехия минимально обыграла Данию, тоже отнюдь не какую-то топовую команду. Так что говорить о шансах чехов в противостоянии с канадцами не приходится. Скорее нужно рассматривать такой вопрос: а сможет ли Чехия заставить Канаду вспотеть по ходу этой встречи?

Всё же до противостояния ответ скорее однозначный и не самый позитивный для Чехии. Эта сборная станет первой жертвой канадцев в плей-офф на пути к золотым медалям Олимпиады. Ещё остаётся открытым вопрос о количестве заброшенных шайб, ведь в прошлый раз забивала только Канада. В данном матче чехи будут ближе к сопернику по игре, но всё так же далеки от попадания в полуфинал. Причём кажется, неважно, с кем бы играла Чехия на стадии четвертьфинала — она бы всё равно осталась за пределами главного квартета Олимпийских игр», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

