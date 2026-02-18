Петросян стала пятой в короткой программе на Олимпийских играх. Сыграл коэффициент 3.00

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян заняла пятое место в короткой программе на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Россиянка каталась под музыку песен Майкла Джексона — Earth Song, Billie Jean, They Don't Care About Us.

Петросян, выступающая в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), получила второй стартовый номер и вышла в первой разминке. Судьи оценили прокат ученицы Этери Тутберидзе в 72,89 балла (техника — 40,44; компоненты — 32,45).

Попадание Петросян в топ-5 оценивалось коэффициентом 1.22, а место в десятке сильнейших шло за 1.07.

Заключить пари на то, что Аделия не войдёт в тройку лучших, предлагали с коэффициентом 3.00: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3000 рублей.