Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» победил «Бенфику» в Лиге чемпионов. Зашёл коэффициент 8.50

«Реал» победил «Бенфику» в Лиге чемпионов. Зашёл коэффициент 8.50
Комментарии

«Бенфика» проиграла мадридскому «Реалу» в первом стыковом матче Лиги чемпионов. Игра проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Франсуа Летексье. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «сливочных».

Материалы по теме
«Бенфика» — «Реал». У вас четыре пропущенных от Жозе Моуринью
«Бенфика» — «Реал». У вас четыре пропущенных от Жозе Моуринью

На 50-й минуте вингер «Королевского клуба» Винисиус Жуниор забил единственный мяч в игре.

Второй матч между «Реалом» и «Бенфикой» состоится 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Заключить пари на победу испанского клуба предлагалось с коэффициентом 1.93: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1930 рублей. Успех «Бенфики» шёл за 3.82, ничья — за 3.92.

На тотал меньше 2.5 гола давали 2.42, на «обе забьют — нет» — 2.45. Точный счёт 1:0 в пользу «Реала» оценивался в 8.50.

Материалы по теме
«Карабах» — «Ньюкасл». В Баку умеют портить настроение
«Карабах» — «Ньюкасл». В Баку умеют портить настроение
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android