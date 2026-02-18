«Реал» победил «Бенфику» в Лиге чемпионов. Зашёл коэффициент 8.50

«Бенфика» проиграла мадридскому «Реалу» в первом стыковом матче Лиги чемпионов. Игра проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Франсуа Летексье. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «сливочных».

На 50-й минуте вингер «Королевского клуба» Винисиус Жуниор забил единственный мяч в игре.

Второй матч между «Реалом» и «Бенфикой» состоится 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

