Головин отдал голевой пас и удалился в матче с «ПСЖ». Сыграл коэффициент 12.0

«Пари Сен-Жермен» обыграл с «Монако» в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась со счётом 3:2.

Российский голкипер Матвей Сафонов завершил встречу с двумя пропущенными мячами и двумя сейвами. Голы в составе победителей забили вингер парижан Дезире Дуэ (2+1) и защитник красно-синих Ашраф Хакими.

У хозяев с передачи россиянина Александра Головина забил форвард Фоларин Балогун. Он же забил и второй мяч своей команды. В начале второго тайма Головин получил прямую красную карточку за опасный фол на полузащитнике Витинье.

Ставки на победу «ПСЖ» принимались с коэффициентом 1.55: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1550 рублей. Успех «Монако» шёл за 5.70, ничья — за 4.55.

На тотал больше 2.5 мяча давали 1.53, на «обе забьют» — 1.59, на голевой пас Александра Головина — 5.00. Удаление российского полузащитника оценивалось в 12.0.