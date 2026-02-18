Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Головин отдал голевой пас и удалился в матче с «ПСЖ». Сыграл коэффициент 12.0

Головин отдал голевой пас и удалился в матче с «ПСЖ». Сыграл коэффициент 12.0
Комментарии

«Пари Сен-Жермен» обыграл с «Монако» в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась со счётом 3:2.

Материалы по теме
«Монако» — «ПСЖ». Кто не спрятался — я не виноват
«Монако» — «ПСЖ». Кто не спрятался — я не виноват

Российский голкипер Матвей Сафонов завершил встречу с двумя пропущенными мячами и двумя сейвами. Голы в составе победителей забили вингер парижан Дезире Дуэ (2+1) и защитник красно-синих Ашраф Хакими.

У хозяев с передачи россиянина Александра Головина забил форвард Фоларин Балогун. Он же забил и второй мяч своей команды. В начале второго тайма Головин получил прямую красную карточку за опасный фол на полузащитнике Витинье.

Ставки на победу «ПСЖ» принимались с коэффициентом 1.55: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1550 рублей. Успех «Монако» шёл за 5.70, ничья — за 4.55.

На тотал больше 2.5 мяча давали 1.53, на «обе забьют» — 1.59, на голевой пас Александра Головина — 5.00. Удаление российского полузащитника оценивалось в 12.0.

Материалы по теме
«Карабах» — «Ньюкасл». В Баку умеют портить настроение
«Карабах» — «Ньюкасл». В Баку умеют портить настроение
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android