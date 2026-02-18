Скидки
Букмекеры оценили шансы «Милана» победить «Комо» в чемпионате Италии

Комментарии

18 февраля в матче 24-го тура чемпионата Италии встретятся «Милан» и «Комо». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.75.

Победа «Комо» оценивается коэффициентом 5.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.15.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Гол в первые 15 минут оценён в 3.00.

