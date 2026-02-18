Скидки
«Милан» — «Комо»: прогноз на матч чемпионата Италии

Прогноз на матч чемпионата Италии «Милан» — «Комо» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.15.

«Милан» при Массимилиано Аллегри забыл о поражениях после 1-го тура. С такой непобедимостью грех не замахнуться на скудетто! Мешают регулярные проблемы с середняками и аутсайдерами, когда приходится вскрывать низкий оборонительный блок. Позиционное нападение традиционно даётся командам Аллегри с трудом. Наверняка рассчитывают, что добавление статного немецкого форварда Никласа Фюллькруга повысит эффективность навесов и навалов в штрафную.

«Комо» действует смело, много прессингует, рвётся в еврокубки. Правда, история противостояния особых шансов гостям не оставляет. После возвращения в элиту трижды сходились с «россонери». Давали бой, забивали, оставались ни с чем. И так – раз за разом. 1:2, ещё раз 1:2 и 1:3 в первом круге нынешнего сезона. Может, теперь получится?

Если верите в подобные закономерности, рассмотрите «П1 + обе забьют» с отличным коэффициентом 3.50. Нам же сильнее нравится классический тотал больше 2.5 гола за 2.15. Подопечные Сеска Фабрегаса растут на глазах, всё чаще выдают сильные матчи. Зацепиться за очки определённо способны, да и без гола вряд ли уйдут.

