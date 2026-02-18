«Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Крикунова на матч КХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Салават Юлаев».

Ставка: «Трактор» победит за 1.91.

«Выдав в пятницу шикарный, чуть ли не лучший за всю зиму во всем чемпионате, матч, «Салават» и «Магнитка» отобрали друг у друга очень много сил. Сыграв для болельщиков, эти команды сами себе поставили подножку. Ведь при нынешнем плотном календаре важно оставлять себе какой-то запас свежести. Иначе начнутся проблемы. Неслучайно магнитогорцы после феерического спектакля проиграли 1:8 в Екатеринбурге, а уфимцы – 0:4 в Питере.

Усталость подведёт «Салават» и в Челябинске. «Трактор»-то поступил рационально. Видя, что в воскресном Омске не пошла игра, команда Корешкова сбавила обороты, получила 2:6, но выложилась при этом не до конца. И теперь за счёт сэкономленных сил запросто может победить гостей.

В нынешнем сезоне эти соперники обыгрывают друг друга на домашнем льду, при этом много не забивают. Думаю, теперь будет тот же сценарий. Минимальная победа челябинцев при небольшом количестве шайб», — сказал Крикунов.