«Будё-Глимт» — «Интер»: прогноз Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Будё-Глимт» – «Интер».

Ставка: «Интер» победит за 1.78.

«Интересная пара — команда-загадка и один из фаворитов турнира. Если чемпионат Норвегии ещё не стартовал, итальянское первенство в полном разгаре. «Интер» продолжает возглавлять турнирную таблицу. Результаты команды впечатляют — шесть побед подряд в серии А, в двух последних играх забито восемь голов.

Что же касается норвежцев, они, помимо игр отборочного турнира Лиги чемпионов, проводят товарищеские матчи. Правда, у команды сейчас образовался длинный отрезок без игр. Последнюю встречу норвежцы провели в конце января. Отсутствие игровой практики — тоже, как говорится, не есть хорошо и может оказаться ключевым фактором в игре с одним из сильнейших европейских клубов.

В связи с этим с трудом верится, что норвежцы смогут добиться положительного результата даже при условии, что они играют дома. Последние очные встречи между этими командами были сыграны более 40 лет назад. «Интер» тогда выиграл и дома, и в гостях. Лёгкой прогулки в Норвегии у «Интера» не будет, тем не менее миланцы одержат важную гостевую победу», — сказал Семшов.