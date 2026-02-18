«Брюгге» — «Атлетико»: прогноз Игоря Семшова на матч в Бельгии

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Брюгге» – «Атлетико».

Ставка: обе забьют за 1.62.

«Если судить по последним играм «Атлетико», то в какой команда форме — понять крайне тяжело. То она в полуфинале Кубка Испании громит лидера чемпионата — «Барселону» (4:0), то затем через несколько дней уступает «Райо Вальекано» (0:3) — команде, которая идёт в Ла Лиге на 17-м месте.

А вот «Брюгге» в последних играх выступает вполне стабильно — из пяти игр выиграно четыре (три из них в чемпионате Бельгии) и одна в заключительном матче отборочного турнира Лиги чемпионов. Собственно, та домашняя победа над «Марселем» (3:0) и позволила бельгийцам попасть в стыковые матчи.

Для «Атлетико» будет важно не проиграть в первом матче на поле соперника. Конечно, мадридцы постараются добиться максимального результата, но вот получится ли это — сложный вопрос. Не буду рисковать, а поставлю на то, что обе команды как минимум по одному голу забьют. Моя ставка — обе забьют», — сказал Семшов.