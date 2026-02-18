Скидки
СКА — «Северсталь»: прогноз Владимира Крикунова на матч КХЛ

СКА — «Северсталь»: прогноз Владимира Крикунова на матч КХЛ
Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Северсталь».

Ставка: СКА победит за 2.24.

«Феномен календаря. В этом сезоне соперники встречаются друг с другом исключительно в тот момент, когда СКА на подъёме, а «Северсталь» на небольшом спаде. Неслучайно невские армейцы выиграли оба матча в Череповце. Теперь, скорее всего, возьмут два очка на своём льду. В действиях питерцев с каждым разом улучшается игра в обороне, повышается эффективность самых звёздных троек нападения.

Да и мотивация у хозяев повыше. «Северсталь» уже обеспечила себе место в плей-офф и теперь решает долгосрочные задачи подготовки к играм на вылет. Команде Ларионова надо брать очки здесь и сейчас. Чтобы забираться повыше восьмой строчки, да и вообще пользоваться тем, что в моменте у неё, что называется, «идёт».

Мартовский календарь-то непростой, поэтому сейчас очень важны любые два очка. Их СКА возьмёт, хотя и не с разницей «+4», как было в понедельник после «Салавата». Минимальная победа питерцев в результативном матче», — отметил Крикунов.

