Букмекеры спрогнозировали счёт матча «Карабах» — «Ньюкасл»

18 февраля в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов встретятся «Карабах» и «Ньюкасл». Игра пройдёт на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Сделать ставку на победу «Ньюкасла» предлагается с коэффициентом 1.41. Победа «Карабаха» оценивается коэффициентом 7.46. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Наиболее вероятный исход — победа «Ньюкасла» со счётом 2:0 (7.00). Следом идёт 1:0 в пользу англичан (8.00), а также ничья 1:1 (9.10).