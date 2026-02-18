Скидки
Канада — Чехия: прогноз Владимира Гучека на четвертьфинал Олимпийских игр

Канада — Чехия: прогноз Владимира Гучека на четвертьфинал Олимпийских игр
Комментатор Владимир Гучев дал прогноз на четвертьфинал ОИ-2026 Канада — Чехия.

Ставка: Канада победит + тотал меньше 5.5 гола за 2.80.

«Канадцы хорошо отдохнули после группового этапа. Правда, во время его они не особо утруждались, просто и играючи одолевая своих оппонентов. Канадцы, очевидно, являются главными фаворитами олимпийского турнира, как и любого другого чемпионата с участием сильнейших хоккейных сборных. С чехами подопечные Джона Купера уже встречались как раз в групповом этапе и просто переехали соперника со счётом 5:0.

Коллектив из Европы был невзрачной копией себя на групповом этапе, одолев только скоромных французов, пропустив при этом от них трижды. В первом раунде плей-офф Чехия минимально обыграла Данию, тоже отнюдь не какую-то топовую команду. Так что говорить о шансах чехов в противостоянии с канадцами не приходится. Скорее нужно рассматривать такой вопрос: а сможет ли Чехия заставить Канаду вспотеть по ходу этой встречи?

В данном матче чехи будут ближе к сопернику по игре, но всё так же далеки от попадания в полуфинал. Причём кажется, что неважно, с кем бы играла Чехия на стадии четвертьфинала — она бы все равно осталась за пределами главного квартета Олимпийских игр», — сказал Гучек.

