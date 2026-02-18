«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Арсенал» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Арсенал» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.04.

Перенесённые матчи в АПЛ — это всегда ловушка. Фаворит вроде бы получает удобную дату для кубкового матча, но вместе с ней — лишнее давление. Тем более речь об «Арсенале». Он и без того наошибался в АПЛ, отрыв от преследователей уже не такой большой. Тут нельзя сыграть нормально, нужно обязательно выиграть.

«Вулвз» в таких встречах опасны не классом, а настроением. Им проще жить от обороны, кусать эпизодами. Терпеть и выдавать яркую концовку. Но у «Арсенала» у самого есть то, что обычно ломает подобные сценарии — дисциплина и терпение. Да и разница в классе космическая. Поэтому тут не хочется выдумывать сенсацию. П2 через тотал меньше 3.5 мяча — и дело с концом.