Стал известен фаворит матча Лиги Европы «Фенербахче» — «Ноттингем Форест»

19 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы встретятся «Фенербахче» и «Ноттингем Форест». Игра пройдёт на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Фенербахче» предлагается с коэффициентом 2.35.

Победа «Ноттингем Форест» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.