«Фенербахче» — «Ноттингем Форест»: прогноз на матч Лиги Европы

Прогноз на матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Ноттингем Форест» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Фенербахче» победит с форой (0) за 1.68.

«Ноттингем Форест» снова сменил тренера — в третий раз за сезон. Вместо Шона Дайча команду принял Витор Перейра, и дебют у него выпадает как раз на еврокубки. В таких случаях футбол часто становится проще и строже — меньше риска, больше дисциплины, ставка на быстрые выходы и стандарты, чтобы не развалиться.

Ждать лёгкой прогулки не стоит никому. «Форест» в выездном первом матче, да ещё и в период турбулентности, почти наверняка будет терпеть и дробить игру фолами, паузами, плотной опекой в штрафной. Поэтому чья-то аккуратная победа в один мяч с нервной концовкой — более логичный сценарий завершения матча, нежели подавляющее преимущество и разгром.

В итоге логика такая: домашний фактор и стабильность — за «Фенербахче», а прагматизм гостей и новый тренерский импульс — за «Ноттингем Форест» и против разгрома. Самый рабочий выбор для ставки — страховаться от ничьей, потому что англичан именно к ней и будет тянуть. Мы бы выбирали между Ф1(0) и тотал меньше 2.5 мяча.