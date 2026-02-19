ПАОК — «Сельта»: букмекеры оценили шансы команды Оздоева

19 февраля в первом матче стыкового раунда Лиги Европы греческий ПАОК примет испанскую «Сельту». Встреча пройдёт на стадионе «Тумба» в Салониках. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

За ПАОК выступает российский полузащитник Магомед Оздоев.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ПАОКа предлагается с коэффициентом 2.45. Победа «Сельты» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.45.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.91, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.99.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.