Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ПАОК — «Сельта»: прогноз на матч Лиги Европы

ПАОК — «Сельта»: прогноз на матч Лиги Европы
Комментарии

Прогноз на матч Лиги Европы ПАОК — «Сельта» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: обе забьют за 1.77.

Материалы по теме
«Фенербахче» — «Ноттингем Форест». Тедеско проверит нового тренера англичан
«Фенербахче» — «Ноттингем Форест». Тедеско проверит нового тренера англичан

Судя по кадровому фону, у греков есть проблемы. В списке потерь – Пелькас, по официальным отчётам клуба он продолжал проходить лечение на прошлой неделе. То есть креативная линия и стандарты могут потребовать перераспределения ролей. Но в целом фон спокойный. У «Сельты» же официальный медлист выглядит лучше. Из заметных отметок там, например, значится Альваро Нуньес.

Понятно по общему этапу, что соперники друг друга стоят. И вот почему нам нравится сценарий с голами с обеих сторон. ПАОК дома почти неизбежно доходит до моментов за счёт давления и темпа, а у «Сельты» хватает качества, чтобы один раз раскрутить атаку даже в шумной Греции. Особенно если хозяева слишком увлекутся и начнут растягивать линии.

Плюс есть свежая история встреч. В этом сезоне, в Испании. Матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы получился результативным и завершился со счётом 3:1 в пользу испанцев. Вот ещё один плюсик к мотивации греков. Ждать стерильных 0:0 не хочется ещё и потому, что стилистически команды совсем не про это. В общем, голы в обе стороны — вот что мы ожидаем увидеть.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android