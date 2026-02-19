ПАОК — «Сельта»: прогноз на матч Лиги Европы

Прогноз на матч Лиги Европы ПАОК — «Сельта» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: обе забьют за 1.77.

Судя по кадровому фону, у греков есть проблемы. В списке потерь – Пелькас, по официальным отчётам клуба он продолжал проходить лечение на прошлой неделе. То есть креативная линия и стандарты могут потребовать перераспределения ролей. Но в целом фон спокойный. У «Сельты» же официальный медлист выглядит лучше. Из заметных отметок там, например, значится Альваро Нуньес.

Понятно по общему этапу, что соперники друг друга стоят. И вот почему нам нравится сценарий с голами с обеих сторон. ПАОК дома почти неизбежно доходит до моментов за счёт давления и темпа, а у «Сельты» хватает качества, чтобы один раз раскрутить атаку даже в шумной Греции. Особенно если хозяева слишком увлекутся и начнут растягивать линии.

Плюс есть свежая история встреч. В этом сезоне, в Испании. Матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы получился результативным и завершился со счётом 3:1 в пользу испанцев. Вот ещё один плюсик к мотивации греков. Ждать стерильных 0:0 не хочется ещё и потому, что стилистически команды совсем не про это. В общем, голы в обе стороны — вот что мы ожидаем увидеть.